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Kars’ta köyiçi yollar kilit parke oluyor

KARS HABERLERİ  | 28.07.2020 11:20 | Son Güncelleme

Kars’ta köy yolları tek tek sıcak asfalt yapılırken, köy içi yollarda kilit parke taş yapılıyor.

Kars’ta köy yolları tek tek sıcak asfalt yapılırken, köy içi yollarda kilit parke taş yapılıyor. Köylüler ise tozdan ve çamurdan kurtuluyor.
Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği köy yollarını baştan aşağı yeniliyor. Kent genelinde köy yolları 40 santim sıcak asfaltla kaplanırken, köy içi yolları ise kilit parke taş döşeniyor. Yapılan çalışmalar köylüleri memnun ediyor.
Kars Valisi Türker Öksüz, Karakale ve Hacıhalil köylerinde yapılan köy içi parke taş yol çalışmalarını yerinde gördü. Öksüz, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Devlet yatırımlarını en ucra köşeye kadar götürdüklerini ifade eden Vali Türker Öksüz, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.
Bir süre köylülerle sohbet eden Öksüz, yapılan yatırımlara köylülerden sahip çıkmalarını istedi.
Devlet yatırımlarından memnun olduklarını belirten köylüler, “Yollarımız toz topraktı, yağışlı havalarda çamur olurdu. Güneşte toz olurdu. Evimizin önüne kadar yatırım geldi. Yollarımız sıcak asfalt, köylerimiz parke taş, Allah devletimize zeval vermesin” dediler.
Bir süre Karakale ve Hacıhalil köylerinde yapılan çalışmalarını inceleyen Vali Öksüz, daha sonra köyden ayrıldı.
Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nde kent genelinde aynı anda birçok nokta da çalışma yapılıyor. Ekipler bir taraftan yol, menfez yaparken, diğer taraftan da köylerin içme suyu şebekesini yeniliyor. Ekipler, çok sayıda köye de su deposu yapıyor. Yürütülen çalışmalar vatandaşlar arasında memnuniyet yaratıyor.

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