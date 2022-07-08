Kars'ta Kurban Bayramı trafiği helikopterle denetlendi

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kurban Bayramı dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Kars-Erzurum ve Kars-Iğdır kara yolunu helikopterle denetleyen ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri havadan tespit ederek uygulama noktalarına bildirdi.

Denetimlerde, yaklaşık 500 aracın kontrolü sağlandı, kurallara uymadığı belirlenen sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı.

Öte yandan Ölçülü ile Kümbet köyleri kavşağındaki denetimde sürücüleri hız ve emniyet kemeri konusunda uyaran ekipler, çocuklara kırmızı düdük hediye etti.

Jandarma ekipleri kontrol noktalarında sürücülere şeker de dağıtarak bayramlarını kutladı.



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