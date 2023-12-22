YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta öğrencileri bilinçlendirmek için "Sarıkamış Harekatı" konferansı veriliyor

Kars'ta öğrencileri bilinçlendirmek için "Sarıkamış Harekatı" konferansı veriliyor

22.12.2023 10:34 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılı nedeniyle "Şehitlere Vefa Projesi" kapsamında öğrencileri bilinçlendirmek için okullarda konferans düzenleniyor.

Kars'ta öğrencileri bilinçlendirmek için "Sarıkamış Harekatı" konferansı veriliyor

Sarıkamış Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sarıkamış Liseliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfınca hazırlanan proje kapsamında, ilçe merkezinde eğitim gören ortaokul ile lise öğrencilerine yönelik tarihi bilinç ve şehitlere vefa için konferanslar devam ediyor.

Bu kapsamda, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Orta Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı'ndan emekli Dr. Öğretim Üyesi ve tarih araştırmacısı Gürsoy Solmaz, Kazım Karabekir ve Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu ile Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Anadolu Lisesinde 109 yıl önce Sarıkamış Harekatı'nda yaşananlara ilişkin öğrencileri bilgilendirdi.

Solmaz, AA muhabirine, Sarıkamış şehitlerinin 109. yılında vefa adına etkinlikleri sürdürdüklerini belirtti.

Harekatın önemini anlatan Solmaz, "Buradaki arzumuz, Sarıkamış Harekatı ve önemini, dağlarımızdaki şehitlerimizi ve onların azizliğini öğrencilerimizin bilinçlerine yerleştirmek. Burada yaşarken, ruhlarında yaşatma gayretleri ve bir birilerine aktarma düşüncesidir. Bunu da merkez okullarından başladık, köy okullarına giderek anlatacağız. Çünkü bu projeyi biz elzem sayıyoruz." dedi.

Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu öğrencilerinden Ceren Cihangir de konferansta bilmedikleri birçok şeyi, Sarıkamış Harekatı'nda askerlerin nasıl şehit olduğunu ve dondurucu soğukta verdikleri mücadeleyi öğrendiklerini dile getirdi.

Konferanslara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarıkamış Şehitleri için Sis Dağı’na yürüyeceklerSarıkamış Şehitleri için Sis Dağı’na yürüyecekler
Kartal’da halı saha maçında futbolu bırakıp kavgaya tutuştularKartal’da halı saha maçında futbolu bırakıp kavgaya tutuştular
Jandarma satılmak üzere hazırlanan 29 kaçak sigara yakaladıJandarma satılmak üzere hazırlanan 29 kaçak sigara yakaladı
Anahtar Kelimeler:
Sarıkamış harekat

Kars Namaz Vakitleri 22 Aralık Cuma

İmsak
05:49
Sabah
07:21
Öğle
12:11
İkindi
14:30
Akşam
16:51
Yatsı
18:17

Kars Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Cuma

Yeni civan eczanesi
Sarikamis
Altun eczanesi
Kagizman
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Onu soğuk bile durduramadı! Satış yöntemi çok konuşuldu

Onu soğuk bile durduramadı! Satış yöntemi çok konuşuldu

Spor ve outdoor ayakkabılarda Yılın Son Fırsatları! Yarı fiyatına sahip olmak için acele edin

Spor ve outdoor ayakkabılarda Yılın Son Fırsatları! Yarı fiyatına sahip olmak için acele edin

Sokak ortasında doğum yaptı! Böyle yardımına koştular

Sokak ortasında doğum yaptı! Böyle yardımına koştular

Kuzeniyle evliliği reddeden kızlarını öldürdüler! 'Namus cinayeti'

Kuzeniyle evliliği reddeden kızlarını öldürdüler! 'Namus cinayeti'

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.