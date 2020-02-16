YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Kars’ta otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

KARS HABERLERİ  | 16.02.2020 23:32 | Son Güncelleme

Kars Kağızman’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Kars Kağızman’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Kağızman Kesikköprü mevkiinde meydana geldi. Otomobiliyle evine gitmekte olan A.Ö., Kesikköprü mevkiinde otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü A.Ö. ve otomobilde yolcu bulunan B.Ö. ağır yaralandı. Yaralılar güzergahı kullanan sürücüler ve vatandaşların yardımıyla kaza yapan otomobilden çıkarıldı.
Olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Olay olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara il müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından vatandaşların yardımıyla yukarıya çıkarılan yaralılar ambulansla Kağızman Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şoktaÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şokta
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kars Namaz Vakitleri 17 Şubat Pazartesi

İmsak
05:28
Sabah
06:53
Öğle
12:27
İkindi
15:22
Akşam
17:50
Yatsı
19:10

Kars Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Pazartesi

İlay Eczanesi
Merkez
Altun Eczanesi
Kagizman
Karabağ Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

"Sosyal medya fenomenleri" Kars ve Ardahan'ı tanıttı

"Sosyal medya fenomenleri" Kars ve Ardahan'ı tanıttı

Kızakları yoktu, sacın üzerine oturarak kaydılar

Kızakları yoktu, sacın üzerine oturarak kaydılar

Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri Kars'ın tarihi yerlerini gezdi

Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri Kars'ın tarihi yerlerini gezdi

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Kağızman kan macunu beğenildi

Kağızman kan macunu beğenildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.