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Kars’ta Ramazan Bayramı öncesinde gıda denetimi

KARS HABERLERİ  | 21.05.2020 16:48 | Son Güncelleme

Kars’ta yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince gıda denetimleri yapılıyor.Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerince kente bulunan başta pastane, börek, hamur ve sütlü tatlılar üretim yerleri olmak üzere tatlı ve şekerleme üretimi ve satışı yapılan işletmelerde rutin denetimlere ek olarak bayram denetimleri yapıldı.İl Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde üretim yapan işletmeler tek tek kontrol edildi.

Kars’ta yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince gıda denetimleri yapılıyor.
Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerince kente bulunan başta pastane, börek, hamur ve sütlü tatlılar üretim yerleri olmak üzere tatlı ve şekerleme üretimi ve satışı yapılan işletmelerde rutin denetimlere ek olarak bayram denetimleri yapıldı.
İl Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde üretim yapan işletmeler tek tek kontrol edildi. Eksiklikleri görülen işletmeler uyarıldı. Yetkililer, bayram öncesinde vatandaşların sağlıklarını etkileyecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için denetimlerini sürdüreceğini bildirdi.
Kent genelinde bulunan imalathaneler ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı marketlerde bulunan ürünlerin son kullanma tarihlerine bakarak, market çalışanlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan alış veriş yaparken, açıkta satılan ve üretim yerleri belli olmayan ürünlere itibar etmemeleri gerektiğini belirterek, vatandaşlardan görmüş oldukları olumsuzlukları Bakanlığın Alo 174 ihbar hattına bildirmelerini istedi.

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