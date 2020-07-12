Kars'ta sağanak nedeniyle etkili olan sel karantinadaki köyde hasara yol açtı

Kars'ın Kağızman ilçesinde sağanak nedeniyle etkili olan sel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan bir köyde hasara yol açtı.

Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle taşkınlar oluştu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınan ilçeye bağlı Şaban köyünde etkili olan sel hasara yol açtı. Köydeki bazı bahçe ve ahırlar sular altında kaldı.

Sel nedeniyle tarım arazileri zarar görürken, vatandaşlar taşkın nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.

