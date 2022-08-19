Kars'ta şarampole düşen midibüsteki 6 kişi yaralandı

Kars'ta kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole düştü, 6 kişi yaralandı.
Sarıkamış'tan, il merkezine piknikten dönen kuran kursu öğrencilerini taşıyan belediyeye ait Şener A. idaresindeki midibüs, ön lastiğinin patlaması sonucu Cumhuriyet köyü yakınlarında şarampole düştü.
Kazada yaralanan sürücü ve M.Y, S.K, Y.Y, C.K, ile A.R.D, sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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