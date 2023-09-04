Kars’ta sıcaktan bunalan vatandaşlar barajda serinleniyor

Sarıkamış’ta serinlemek için baraj gölüne giren vatandaşlar, hem serinledi, hem de eğlendi.

Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu Kars’ta vatandaşlar, serinlemek için alternatifler arıyor. Bazı vatandaşlar ağaçların gölgesinde serinlerken, bazı vatandaşlar da göl, gölet ve baraj sularında serinliyor.

Sıcaktan kaçarak Kars’ın Sarıkamış ilçesine gelen vatandaşlar, burada sıcaktan kurtulmak için baraj gölüne girdi. Baraj gölünün serin sularına kendilerini bırakan vatandaşlar, saatlerce sudan çıkmadı.

Baraj gölünde serinlediklerini belirten vatandaşlar, “Karakurt baraj gölünde biraz serinleyelim dedik. Zaman geçirmeye geldik buraya” dediler.

Baraj suları altında kalan eski Kars-Sarıkamış-Erzurum karayolunun sular altında kalan asfaltının üzerinde yüzen vatandaşlar, sıcak havadan kurtulmanın yolu baraj kendilerini barajın serin sularına atmakta buldu. Saatlerce suda kalan vatandaşlar daha sonra evlerinin yolunu tuttu.

