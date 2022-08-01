Kars'ta silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

Kars'ın Susuz ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Susuz ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 5 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı. Bu takibin ardından suça karıştıkları anlaşılan zanlılara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Zanlıların Susuz ilçesindeki yaylalarda yer alan evlerine yapılan operasyonda, 1 kaleşnikof piyade tüfeği, 4 tabanca ve silahlara ait 6 şarjör, 201 mühimmat ele geçirildi.
Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.
Ele geçirilen silahlar ise herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığının tespiti için incelenmek üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz