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Kars'ta silahlı saldırıda öldürülen eski muhtarın katil zanlıları tutuklandı

01.10.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta silahlı saldırıda öldürülen eski muhtarın katil zanlıları tutuklandı

Kars'ta Hasçiftlik köyünün eski muhtarı Remzi Mızrak'ı silahlı saldırı sonucu öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 2 kardeş tutuklandı.

Yusufpaşa Mahallesi Halitpaşa Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mızrak'ın katil zanlıları Hüseyin E. (32) ve Şükrü E'nin (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheli 2 kardeş, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Hasçiftlik köyü eski muhtarı Remzi Mızrak, 29 Eylül'de Yusufpaşa Mahallesi Halipaşa Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Zanlı kardeşler, Susuz ilçesi Gölbaşı köyü yakınlarında polis ve jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanmıştı.

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