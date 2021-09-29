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Kars'ta silahlı saldırıya uğrayan eski muhtar öldü

29.09.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta silahlı saldırıya uğrayan eski muhtar öldü

Kars'ta silahlı saldırıya uğrayan eski köy muhtarı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hasçiftlik köyünün eski muhtarı Remzi Mızrak'a, Yusufpaşa Mahallesi'nin Halipaşa Caddesi'nde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Mızrak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Kars silahlı saldırı

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