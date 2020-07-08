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Kars’ta tarihi binanın üzerinde ağaç yetişti

KARS HABERLERİ  | 08.07.2020 11:00 | Son Güncelleme

Kars’ta tarihi binalar tek tek yok oluyor.

Kars’ta tarihi binalar tek tek yok oluyor. Kent merkezinde bulunan tarihi bina duvarları üzerinde çıkan ağaç ise şaşırttı.
Uzun yıllardan beri sahibi tarafından boşaltılan Ordu Caddesi’nde bulunan ve Ruslar tarafından yaptırılan tarihi binanın duvarları ve bacasında filizlenip boy veren ağaçlar, köklerinin duvar içerisinde ilerlemesiyle tarihi bina yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.
Kentin en önemli tarihi binalarının bulunduğu Ordu Caddesi üzerinde kaderiyle baş başa bırakılan tarihi bina özel mülk olduğundan dolayı her hangi bir şey yapılamıyor. Duvarları bozulan camları kırılan ve arka duvarlarının bir kısmı yıkılan tarihi bina önlem alınmadığı takdirde kısa sürede yıkılarak kaybolacak.
Baltık mimarisi özelliği taşıyan tarihi binanın yetkililer tarafından üzerinde yetişen ağaçlardan arındırılmasını isteyen vatandaşlar, yetkililerin tarihi binanın sahipleriyle bağlantı kurarak biran evvel koruma altına alınmasını bekliyor.
Kentte birçok noktada aynı şekilde tarihi binanın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına dikkat çeken vatandaşlar, önlem alınmadığı takdirde tarihi yapıların yok olacağını kaydettiler.
Ordu Caddesi üzerinde Valilik Hizmet Binası’nın 150 metre altında bulunan ve üzerinde ağaç yetişmeye başlayan tarihi binanın yetkiler tarafından üzerindeki ağaçlardan kurtarılması bekleniyor. Ağaç köklerinin duvarlara zarar verdiği tarihi bina önlem alınmadığı takdirde yıkılacak.

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