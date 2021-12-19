YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta tipi nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı

Kars'ta tipi nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı

19.12.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta tipi nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı

Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi bazı köy yollarında ulaşımda aksamaya neden oldu.

Merkeze bağlı Karakale köyünde tipi nedeniyle araçlar yolda kaldı. Köylülerin İl Özel İdaresi ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Araçlar traktör yardımıyla çekildi. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolu ulaşıma açtı.

Bu arada ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma kapanan 50 köy yolundan 34'ü açıldı. 16 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Gerçekleri benden duysunlar" diyerek açıkladı "Gerçekleri benden duysunlar" diyerek açıkladı
PARTNER "Kalbe dokunuyor" "Kalbe dokunuyor"
Dağcılar Kars'taki Büyük Yahni Dağı'na tırmanıp şehitleri anıyorDağcılar Kars'taki Büyük Yahni Dağı'na tırmanıp şehitleri anıyor
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Kars

Kars Namaz Vakitleri 19 Aralık Pazar

İmsak
05:48
Sabah
07:20
Öğle
12:10
İkindi
14:29
Akşam
16:50
Yatsı
18:16

Kars Nöbetçi Eczaneler19 Aralık Pazar

Sultan Eczanesi
Merkez
Sifa Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Sultan Eczanesi
Merkez
Sifa Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Balıkesirspor transfer tahtasını açtırmak istiyor

Balıkesirspor transfer tahtasını açtırmak istiyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor'da sportif direktörlüğe Deniz Kolgu getirildi

Bursaspor'da sportif direktörlüğe Deniz Kolgu getirildi

GÜNCELLEME - Antalya'da ayrı yaşadığı eşi ile oğlunu yaralayan koca, evdeki kişiyi öldürdü

GÜNCELLEME - Antalya'da ayrı yaşadığı eşi ile oğlunu yaralayan koca, evdeki kişiyi öldürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.