Kars'ta "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında doğadaki çöpler toplandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Türkiye Çevre Haftası" nedeniyle çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği etkinliğe, Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, İlçe Belediye Başkanı Harun Hayali, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Ulusoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, öğretmenler, ilk ve ortaokul öğrencileri ile veliler katıldı.

"Sıfır Atık" temasıyla yapılan etkinlik öncesinde katılımcılara eldiven ve çöp torbaları dağıtıldı. Yaklaşık 200 kişi TOKİ Konutları bölgesinde topladıkları çöpleri alanda bulunan belediyeye ait çöp kamyonlarına boşalttı.

Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, burada yaptığı açıklamada, Türkiye Çevre Haftası nedeniyle ilçe genelinde geniş çaplı temizlik seferberliği başlattıklarını söyledi.

Kemelek, yeşil Sarıkamış'ın dağları, ormanları akarsuları ve nehirleriyle doğa harikası ilçe olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın çevre bilincini artırmak için böyle bir etkinlik düzenledik." diye konuştu.

Kızılok da çevre bilincinin önemine değinerek, "Halka örnek olması için çevre bilinci çok, çok önemli. Çevre bizim, ona sahip çıkmamız, temizlememiz lazım. Herkes üzerine düşeni yerine getirirse hak ettiğiniz bir çevre içerisinde yaşarız." dedi.

Öğrencilerden Ümran Gündüz ise çevrenin kirletilmemesi gerektiğini ifade ederek, "İnsanlar doğaya zarar veriyor. Buraya geldik, eldivenlerimizi, maskemizi taktık çöp topluyoruz. Sarıkamış çok güzel bir yer, kirletmemeliyiz." ifadesini kullandı.

Çevre temizliği çalışmalarının hafta sonu da devam edeceği belirtildi.

