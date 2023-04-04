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Kars'ta üniversite öğrencileri mama dağıtıp hayvanları besledi

04.04.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kafkas Üniversitesi öğrencileri harçlıklarıyla aldığı mamaları vatandaşlara dağıtıp sahipsiz kedi ve köpekleri besledi.

Üniversite öğrencileri, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla biriktirdikleri harçlıklarıyla kent merkezinde sahipsiz kedi ve köpeklerin beslenmesi için yaklaşık 100 kilogram mama aldı.

Paketledikleri mamaları, sahipsiz hayvanları beslemeleri için vatandaşlara dağıtan öğrenciler, daha sonra kentte gördükleri sahipsiz kedi ve köpeklere mama verdi.

Öğrencilerden Gülen Yüksel, AA muhabirine, sahipsiz hayvanlar için farkındalık olması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Sahipsiz hayvanlara daha fazla duyarlılık gösterilmesini isteyen Yüksel, "Bugün arkadaşlarımızla '4 Nisan Sokak Hayvanları Günü' olduğu için ücretsiz mama dağıtımı yaptık. Hayvanların sahipsiz olmadığını, onlara bakmamız gerektiğini anlatmak amacıyla bir etkinlik yaptık." diye konuştu.

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Kars sokak hayvan besleme

Kars Namaz Vakitleri 4 Nisan Salı

İmsak
04:13
Sabah
05:40
Öğle
12:16
İkindi
15:51
Akşam
18:41
Yatsı
20:03
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

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