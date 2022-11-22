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Kars'ta uyuşturucu ticareti iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

22.11.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli tutuklandı.

Kars'ta uyuşturucu ticareti iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezi, Kağızman ve Arpaçay ilçelerinde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 kilo 309 gram esrar, 195 gram sentetik uyuşturucu, 115 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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Kars uyuşturucu ticaret

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