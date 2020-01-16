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  4. Kars’ta uyuşturucuyla mücadele toplantısı yapıldı

Kars’ta uyuşturucuyla mücadele toplantısı yapıldı

KARS HABERLERİ  | 16.01.2020 12:23 | Son Güncelleme

Kars’ta uyuşturucuyla mücadele toplantısı yapıldı.Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Vali Türker Öksüz, başkanlık etti.Toplantının açılışında konuşan Vali Türker Öksüz, “Hepinizin yakından bildiği ama tekrar hatırlatılmasında faydası olan baı hususlara dikkat çekmek istiyorum.

Kars’ta uyuşturucuyla mücadele toplantısı yapıldı.
Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Vali Türker Öksüz, başkanlık etti.
Toplantının açılışında konuşan Vali Türker Öksüz, “Hepinizin yakından bildiği ama tekrar hatırlatılmasında faydası olan baı hususlara dikkat çekmek istiyorum. Daha sonra ilgili kurum ve kuruluşların geçtiğimiz 2019 yılı içerisinde yapılan çalışmaların bir değerlendirmesini yapacağız. En önemli hususlardan birisi elbette konuyla ilgili boyutu, bu konuda 2019 yılında tüm kurum ve kuruluşlarımız bağımlılıkla mücadele eğitimlerine devam ettiler. Bir taraftan eğitim boyutunu yürütürken, diğer taraftan da operasyonel faaliyetler çok önemli, operasyonel faaliyetler yoğunlukla sürdürülmektedir. Devletimizin tüm organları uyuşturucu ya da bağımlılıkla mücadelede tam bir kararlılık içerisindedir. Tam işbirliği içerisindedir. Tüm bakanlıklarımız, kurum ve kuruluşlarımız, tek hedefimiz var. Uyuşturucu yada bağımlılık yapıcı maddelerle olan mücadelemizde sıfır toleransla en etkili sonucu almak” dedi.
Kars’ta 2019 yılında uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonel çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Öksüz, “2019 yılında 2 bin 196 gram toplam esrar ele geçirildi. Emniyet ve jandarmanın yaptığı operasyonlarda, yine 34 bin 24 adet kenevir bitkisi, 4 bin 76 gram eroin, 875 gram Metamfetamin, 3 adet sentetik esrar, 6 adet Extasy ve 2 kilo 14 gram bonzai ele geçirildi. Tabi olay sayılarına baktığımız zaman 2019 yılında 132 tane uyuşturucuyla ilgili olay meydana geldi. Bunların içerisinde hem uyuşturucu kullanımı, hem de uyuşturucu ticaretine yönelik olaylar olmaktadır. Toplam 232 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 23’ü tutuklandı. Yine uyuşturucu maddelerle ilgili çok önem verdiğimiz konulardan birisi de metruk binalar konusudur. Metruk binalar uyuşturucu ve diğer kötü alışkanlıkların zemin hazırlayan yerler olarak karşımıza çıkıyor. Bu metruk binaların yıkılması, yıkılamayacak durumda olanların rehabilite edilmesi, toplamla 59 adet metruk bina yıkıldı. 18 binanın da metrukluğu giderilerek zararsız hale getirildi” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından 2019 yılında emniyet ve jandarmanın uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar değerlendirildi. Daha sonra toplantıya katılan kamu kurum ve kuruluşların uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar masaya yatırıldı.

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