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Kars'ta Vefa Sosyal Destek Grubu'na gelen 575 talebin 572'si karşılandı

KARS HABERLERİ  | 27.03.2020 17:02 | Son Güncelleme

Kars'ta Vefa Sosyal Destek Grubu'na gelen 575 talebin 572'si karşılandı

Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra ihtiyacı bulunanların gereksinimleri "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle evlerinden çıkmaması istenen vatandaşların ihtiyaçları, Kars Valiliği tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na kayıtlı 314 kişilik ekiple gideriliyor.

Ekipler, 112, 155 ve 156 hattına gelen çağrıları değerlendirdikten sonra vatandaşların ihtiyaçlarını ve resmi kurumlardaki işlemlerini karşılamak için çalışıyor.

Kars Valisi Türker Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de yayılımını önlemek için devletin tüm tedbirleri aldığını belirten Öksüz, "Alınan bu tedbirleri biz de ilimizde titizlikle uygulamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın tedbirlere uyması halinde bu zorlu süreci hem Kars halkı hem de ülke olarak en kısa sürede atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Bu mücadelede hepimize büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir." diye konuştu.

Öksüz, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarına da değinerek, "22-27 Mart tarihleri arasında valiliğimize ulaşan, vatandaşlarımızın sağlık, gıda, banka, seyahat, alışveriş, ilaç gibi 575 talebinden 572'sini karşıladık, karşılamaya da devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın hijyen ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle uymalarını, evlerinden çıkmamalarını önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

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"Vefa Sosyal Destek Grubu" 65 yaş Kars talep Vali Türker Öksüz yeni tip koronavirüs

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