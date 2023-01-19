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Kars'ta vinç sürücüsünün öldüğü trafik kazası kameraya yansıdı

19.01.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta vinç sürücüsünün, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Cumhuriyet Caddesi'nde park ettiği vincin ayaklarını sabitlemeye çalışan Burak Güzel'e (20), 36 FN 718 plakalı otomobilin çarptığı görülüyor.

Görüntülerde, kaza sonrası otomobil sürücüsünün, yerde yatan Güzel'in durumunu kontrol ettiği ve çevredekilerden yardım istedikten sonra olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor.

Öte yandan polis ekipleri, kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte dün meydana gelen kazada ağır yaralanan Güzel, kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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Kars Otomobil güvenlik kamerası surucu vinç

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