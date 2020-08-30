YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta yaralı bulunan gökdoğan tedavi altına alındı

Kars'ta yaralı bulunan gökdoğan tedavi altına alındı

KARS HABERLERİ  | 30.08.2020 16:35 | Son Güncelleme

Kars'ta yaralı bulunan gökdoğan tedavi altına alındı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, vatandaşların yaralı halde bulduğu gökdoğan tedavi altına alındı.

İlçe merkezinde, vatandaşlarca hareketsiz vaziyette bulunan gökdoğan cinsi kuş, jandarma kontrol noktasında görev yapan ekiplerce Doğa Koruma ve Milli Parklar Sarıkamış Şefliği yetkililerine teslim edildi.

Ekipler, yaptıkları kontrolde yaralı olduğunu tespit ettikleri gökdoğanı, tedavisinin yapılması için Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine gönderdi.

Veteriner hekimlerce tedavisine başlanan gökdoğanın iyileştikten sonra tekrar doğal yaşamına bırakılacağı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlginç olay! Dükkanını selde kaymasın diye camiye iple bağladıİlginç olay! Dükkanını selde kaymasın diye camiye iple bağladı
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Önce kameralara yakalandı sonra polise
Önce kameralara yakalandı sonra polise
Yıldırım ailesinin mutlu günü
Yıldırım ailesinin mutlu günü
"Kebap diyarı"nda kahvaltının vazgeçilmezi ciğer kebabı
"Kebap diyarı"nda kahvaltının vazgeçilmezi ciğer kebabı
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Erciş Belediyesinden parke taşı döşeme çalışması
Erciş Belediyesinden parke taşı döşeme çalışması
Van Gölü sahilin sinema keyfi
Van Gölü sahilin sinema keyfi

Kars Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
03:56
Sabah
05:26
Öğle
12:13
İkindi
15:54
Akşam
18:51
Yatsı
20:15

Kars Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Yetimoğlu Eczanesi
Merkez
Tamer Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
DSİ Bölge Müdürü Baysal hızlı başladı
DSİ Bölge Müdürü Baysal hızlı başladı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kağızman'da yaşmak tutmak
Kağızman'da yaşmak tutmak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.