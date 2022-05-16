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Kars'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

16.05.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Kars'ın Selim ilçesinde, çobanlarca yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

İlçeye bağlı Sarıgün köyü kırsalında hayvan otlatan çobanlar, arazide yaralı kızıl şahin olduğunu fark etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edilen şahinin, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisine başlandı.

Şahin, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

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