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Kars'ta yayla yollarında karla mücadele çalışması sürüyor

13.06.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ın Selim ilçesinde kar nedeniyle kapalı bulunan yüksek rakımlı yayla yollarının açılması için yaz ayında da çalışmalara devam ediliyor.

İlçe Özel İdaresi ekipleri, kış boyu yürüttükleri yoğun karla mücadele çalışmalarını, haziran ayında da yüksek rakımlı yayla yollarında sürdürdü.

Geçen hafta Selim ilçesine bağlı Akçakale köyü yaylası ile Allahuekber Dağı Şehitliği'ne giderek yaklaşık 2 bin 700 rakımlı yolda çalışma yapan ekip, bugün de Tuygun köyü yayla yolunun açılması için çalışma başlattı.

Yolda, 2 kepçe ve 1 greyder ile 3 metreyi bulan karla mücadele eden ekipler, 2 bin 600 rakımdaki Tuygun köyü yayla yolunu da ulaşıma açarak bu sezonki karla mücadelesini sonlandırmak istiyor.

Ekibin iş makineleriyle karla mücadele çalışması devam ediyor.

Şantiye şefi Sezai Yurdalan, her yıl haziran ayına kadar bölgede karla mücadele çalışması yürüttüklerini, amaçlarının, vatandaşların yaylaya rahat bir şekilde çıkmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Tuygun Köyü Muhtarı Zekeriya Yıldırım da ekiplere teşekkür etti.

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