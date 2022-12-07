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  4. Kars'ta yolda 2 bin 700 lira bulan kadın, parayı sahibine ulaştırdı

Kars'ta yolda 2 bin 700 lira bulan kadın, parayı sahibine ulaştırdı

07.12.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ın Kağızman ilçesinde, yolda yürürken 2 bin 700 lira bulan kadın, parayı polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

İstiklal Alanı'nda yürürken yerde 2 bin 700 lira bulan 53 yaşındaki F.M, parayı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, Adem Tepe'ye ait olduğu tespit edilen para, sahibine teslim edildi.

Adem Tepe, AA muhabirine, parayı bulup kendisine ulaştırılmasını sağlayan kadına teşekkür ederek, "Allah razı olsun, kendisi helal ekmek yemiş. Bankadan parayı aldım ve çıktım. Okula gelmiştim. 100 lira banknotlar olarak 2 bin 700 lirayı cebime koymuştum. Sonra paranın cebimde olmadığını fark ettim. Önce polis karakoluna bilgi verdim, sonra da belediye hoparlöründen ilan verdim. Bir gün sonra polis arkadaşlar paranın bulunduğunu söylediler." diye konuştu.

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polis Kars Kağızman para bulma

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