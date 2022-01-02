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Kars'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

02.01.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kars'ta üç aracın karıştığı trafik kazasında sürücüler hafif yaralandı.

Sarıkamış-Kars kara yolunun Asboğa köyü mevkisinde, A.Ç'nin idaresindeki 50 DD 137 plakalı kamyon, seyir halindeyken M.T. yönetimindeki 63 AAB 269 plakalı kar küreme aracına çarptı. Arkadan gelen S.K'nin kullandığı 36 AS 501 plakalı otomobil de kamyona çarparak durdu.

Kazayı görenler, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Kaza yerine gelen ekipler, hafif yaralı sürücüleri, Kars Harakani Hastanesine kaldırdı.

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