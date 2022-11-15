Kars'taki Akyaka Kanyonu'nda dağcılar yürüyüş yaptı

Kanyon derin ve uzun vadileri ile güz renklerinin yanı sıra tarihi mekanlarıyla da görenlerin ilgisini çekiyor.

Yaklaşık 10 kilometre yürüyüş yapan 15 kişilik grup, etkinliği Ermenistan sınırındaki Kız Kalesi'nde tamamladı.

Federasyonun Ardahan İl Temsilcisi Muhammed Yıldırım, AA muhabirine, Akyaka Kanyonu'nun harika doğasını yakından görmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Kanyonu başkalarının da görmesini istediklerini dile getiren Yıldırım, "Amacımız bu ve benzeri yerleri keşfederek bölgemizin tanıtımını sağlamak. Buraya daha fazla vatandaşın gelmesini ve bu eşsiz doğal güzellikleri kendilerinin de yaşamasını istiyoruz. Bu temennilerle Akyaka Kanyonu'na tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.

