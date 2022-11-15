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Kars'taki Akyaka Kanyonu'nda dağcılar yürüyüş yaptı

15.11.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Dağcılık Federasyonunun Kars ve Ardahan'daki üyelerinden oluşan grup, yakından tanıyıp keşfetmek istedikleri Akyaka Kanyonu'nda yürüyüş etkinliği düzenledi.

Kars'taki Akyaka Kanyonu'nda dağcılar yürüyüş yaptı

Kanyon derin ve uzun vadileri ile güz renklerinin yanı sıra tarihi mekanlarıyla da görenlerin ilgisini çekiyor.

Yaklaşık 10 kilometre yürüyüş yapan 15 kişilik grup, etkinliği Ermenistan sınırındaki Kız Kalesi'nde tamamladı.

Federasyonun Ardahan İl Temsilcisi Muhammed Yıldırım, AA muhabirine, Akyaka Kanyonu'nun harika doğasını yakından görmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Kanyonu başkalarının da görmesini istediklerini dile getiren Yıldırım, "Amacımız bu ve benzeri yerleri keşfederek bölgemizin tanıtımını sağlamak. Buraya daha fazla vatandaşın gelmesini ve bu eşsiz doğal güzellikleri kendilerinin de yaşamasını istiyoruz. Bu temennilerle Akyaka Kanyonu'na tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.

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Kars Yürüyüş kanyon dağcılık gezi kars akyaka

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