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Kars'taki Asboğa Gölü çevresine yaban kuşları için 100 fidan dikildi

08.11.2023 10:57 | Son Güncelleme:
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Sarıkamış ilçesindeki 2007 rakımlı bölgeye dikilen huş, karaağaç ve sarıçam fidanlarıyla yaban kuşlarının popülasyonunun çoğaltılması ve bölgenin turizm destinasyon alanı içine alınması planlanıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Asboğa Gölü çevresinde yaban kuşları için Cumhuriyet'in 100. yılında 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Göçmen kuşların barınma ve üreme yeri olan 13 bin 800 metrekare alana sahip gölün etrafında ağaçlandırma çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü ve Sarıkamış Liseliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı organizasyonuyla ilçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki 2007 rakımdaki göl çevresine, 100 huş, karaağaç ve sarıçam fidanı dikildi.

Göl çevresi ağaçlandırılarak yaban kuşlarının popülasyonunun çoğaltılması ve bölgenin turizm destinasyon alanı içine alınması planlanıyor.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 fidan diktiklerini söyledi.

Eskiden Asboğa Gölü çevresinin ormanlık alan olduğunu ifade eden Aslantatar , "Şu anda ağaç yok. Umudumuz diktiğimiz fidanlarla beraber bölgenin yeşillendirilmesi, orman halini almasıdır. Yaban hayatı da bu vesileyle korunmuş olur. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Canan Altınkaya, Sarıkamış Orman İşletme Müdürü Alptekin Gelegen, Sarıkamış Liseliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkan Yardımcısı Gürsoy Solmaz, Çatak köyü Muhtarı Enderhan Çağır ve orman işletme personeli katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sarıkamış fidan

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