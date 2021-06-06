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Kars'taki "Küçük Karagöl"de su seviyesi yükseliyor

06.06.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'taki "Küçük Karagöl"de su seviyesi yükseliyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve halk arasında "Küçük Karagöl" olarak adlandırılan gölde su seviyesi yükselmeye başladı.

Kuraklık nedeniyle bir süredir kurumaya yüz tutan gölde, aralıklarla devam eden yağışlardan sonra su seviyesinin yükseldiği görüldü.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, AA muhabirine, yaban kuşlarının üremesi için gölün önemli bir nokta olduğunu söyledi.

Kısa süreli yağışlardan sonra su seviyesinin yükseldiğini belirten Gök, şöyle konuştu:

"Angut, yeşilbaş ördek başta olmak üzere çok sayıda kuşa kuluçka imkanı sağlayan göl, göç esnasında konaklayan ve kışlayan kuşlar için güzel bir alan. Normal yağışlar olduğunda 4-5 metreye kadar su derinliği oluyor. Yavaş yavaş su seviyesi yükseliyor. İnşallah yağmur daha çok yağar ve göl eski haline kavuşur. Kuş cıvıltılarıyla bölge şenlenir."

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