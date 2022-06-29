Kars'taki silahlı ve sopalı kavgada yaralananlardan 1'i öldü

Kars'ta iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralanan 8 kişiden 1'i, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Hayvan pazarında dün iki grup arasında başlayan ve İsmail Aytemiz Caddesi'nde devam eden kavgada yaralanan Mustafa O, kaldırıldığı Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kavgada ağır yaralanan A.D. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, diğer 6 kişinin tedavisi Kars'taki hastanelerde sürüyor.
Polis ve jandarma ekiplerinin hastane ile köy girişindeki yoğun güvenlik önlemi devam ediyor.
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