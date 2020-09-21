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Kartal Belediyesi yüz yüze eğitimin ilk gününde öğrencilerin yanında

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.09.2020 11:17 | Son Güncelleme

2020-2021 eğitim öğretim yılı öncesinde Covid-19 virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında, okulları köşe bucak dezenfekte ederek öğrenciler için hazır hale getiren Kartal Belediyesi, yüz yüze yapılacak ilk ders gününde de öğrencileri yalnız bırakmadı.Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvim ile birlikte yeni eğitim-öğretim yılı, okul öncesi öğrencileri, ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıflar için bugün başladı.

2020-2021 eğitim öğretim yılı öncesinde Covid-19 virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında, okulları köşe bucak dezenfekte ederek öğrenciler için hazır hale getiren Kartal Belediyesi, yüz yüze yapılacak ilk ders gününde de öğrencileri yalnız bırakmadı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvim ile birlikte yeni eğitim-öğretim yılı, okul öncesi öğrencileri, ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıflar için bugün başladı. Okula ilk defa gelen minikler, eğitim hayatlarının ilk gününde Kartal Belediyesi çalışanları tarafından okul kapılarının önünde karşılandı.
Miniklerin ilk gün heyecanını kendileri ve aileleri ile paylaşan belediye personeli, okul girişlerine kurdukları stantlardan kolonya ikramında bulunup maske dağıttı. Kurulan ayaklı dezenfektanlar ile öğrencilerin hijyen kurallarına uymalarına yardımcı olan ekipler, miniklere Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in başarı dilekleri ve selamlarını iletti.
Kurulan stantlara ilgi yoğun olurken, çocuklarını ilk defa okula getirmenin heyecanını yaşayan veliler, sunulan hizmetten son derece memnun olduklarını dile getirip desteklerinden dolayı Kartal Belediyesi’ne ve Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

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