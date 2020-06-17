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  4. Kartal Belediyesi’nden çalışanlara ‘Performans Programı Hazırlama’ eğitimi

Kartal Belediyesi’nden çalışanlara ‘Performans Programı Hazırlama’ eğitimi

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.06.2020 09:49 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi, müdürlüklerin sorumlu personeline yönelik ‘2021 Yılı Performans Programı Hazırlık Çalışmaları’nı kapsayan bir eğitim verdi.

Kartal Belediyesi’nden çalışanlara ‘Performans Programı Hazırlama’ eğitimi

Kartal Belediyesi, müdürlüklerin sorumlu personeline yönelik ‘2021 Yılı Performans Programı Hazırlık Çalışmaları’nı kapsayan bir eğitim verdi. Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün hazırladığı eğitim, Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu ve Bütçe Çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Gülnihal Altın Öztürk yaptı. Öztürk yaptığı konuşmada, belediyelerde Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi kapsamında, stratejik planın önemine değinerek performans programlarının hazırlık süreci başta olmak üzere, durum analizlerinin izleme ve değerlendirme süreçlerinin özgün ve başarılı bir planlama ile gerçekleştirildiğine değindi.

Performans programlarında bütçe ile stratejik planların iç içe temel bir yaklaşım içinde olduğu belirtilerek; kaynakların belirlenen öncelikler doğrultusunda kullanılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca; bütçeleme anlayışının performans ölçümünü olanaklı kılması, objektif bir izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulmasının nitelikli bir performans programının hazırlanılmasına bağlı olduğu belirtildi.

Eğitim kapsamında; Kartal Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’nda belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, müdürlüklerde görevlendirilmiş olan sorumlu personele, program dönemine ilişkin öncelikli faaliyetler, performans hedef ve göstergeleri, birim hedefleri tablosu ve bütçe fişlerinin oluşturulması konularında detaylı bilgi verildi.

Kartal Belediyesi’nden çalışanlara ‘Performans Programı Hazırlama’ eğitimi

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