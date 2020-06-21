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Kartal Belediyesi’nden kan bağışı kampanyasına destek

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.06.2020 20:01 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi ve Kızılay Kan Merkezi’nin işbirliği ile düzenlenen ve Soğanlık Mahalle Meclisi’nin de desteklediği kan bağışı kampanyası, Soğanlık Ülkü Bora Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirildi.21 Haziran Babalar Günü’nde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası, gün boyunca devam etti.

Kartal Belediyesi ve Kızılay Kan Merkezi’nin işbirliği ile düzenlenen ve Soğanlık Mahalle Meclisi’nin de desteklediği kan bağışı kampanyası, Soğanlık Ülkü Bora Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirildi.
21 Haziran Babalar Günü’nde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası, gün boyunca devam etti. Etkinlik sırasında Kartal Belediyesi personelinin yanı sıra; Kızılay Derneği yetkilileri de kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlara yardımcı oldu. Pandemi nedeniyle azalan kan stoklarını artırmak amacıyla düzenlenen bağış kampanyasına Kartal Belediye Meclisi Üyeleri İlker Bakıoğlu ve Olcay Özgön de destek verdi. Meclis Üyesi İlker Bakıoğlu, kan bağışında da bulundu. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen de Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına kan bağışı çadırını ziyaret ederek bağışta bulunanlara duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.
Öte yandan katılımcıları arasında dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının da olduğu Soğanlık Mahalle Meclisi oluşumu gün boyunca sosyal medyadan çağrı yaparak vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.
Soğanlık Orta Mahalle Muhtarı Salim Coşar ve Soğanlık Yeni Mahalle Muhtarı Erol Yurdakul’un da hazır bulunduğu kan bağışı kampanyasında vatandaşlar, form doldurduktan sonra doktor kontrolünden geçirildi ve başta tansiyon olmak üzere kan verme kriterlerine uygunlukları tespit edildi. Genel sağlık durumları kan verme kıstaslarına uyan vatandaşlar, yaklaşık yarım saat süren bir işlemin ardından kan bağışında bulundu. Kan veren vatandaşlara dinlenmeleri gereken süre boyunca çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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