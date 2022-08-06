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  4. Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş evinin önünde saldırıya uğradı

Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş evinin önünde saldırıya uğradı

06.08.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet, motosikletli iki saldırganın yakalanması için özel ekip oluşturdu

İSTANBUL (AA) - Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce darbedildi.

Selami Sarıtaş, dün akşam saatlerinde Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki evinin önünde motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar, daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Emniyetin özel ekip kurarak olayı çok yönlü araştırdığı bildirildi.

Sarıtaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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