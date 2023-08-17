Kartal geriden gelip kazandı! Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı ve UEFA Konferans Ligi'nde adını play-off turuna yazdırdı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1'in rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk eden Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrılarak play-off turuna yükselmeyi başardı.

Temsilcimiz play-off turuna yükselirken, buradaki rakip de belli oldu. Siyah-Beyazlılar play off turu mücadelesinde Rusya'nın Dinamo Kiev ekibi ile karşı karşıya gelecek.

MERT'İN ÇABASI YETMEDİ

36'ncı dakikada Mahmudov, takımını öne geçiren golü kaydetti. Mert Günok'un çabası golü engellemeye yeterli olmadı.

3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

46'ncı dakikada Aboubakar, Hadziahmetovic ve Masuaku oyuna dahil oldu. Rebic, Umut ve Onana kenara geldi.

SAKATLANARAK OYUNU TERK ETTİ

49'da Beşiktaş'ta sakatlanan Semih yerini Onur Bulut'a bıraktı.

ABOUBAKAR VE GOL

57'nci dakikada yıldız golcü Aboubakar, uzak köşeye harika bir plase ile maça eşitlik getirdi.

MULEKA 2-1 YAPTI

Muleka 71. dakikada yerde kaldıktan sonra, çabuk bir şekilde ayağa kalktı ve kaleciyi çalımlayıp golü kaydetti.

4 BEŞİKTAŞLI İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ta teknik direktör Güneş'in sahaya sürdüğü kadrodan 4 isim, ilk kez 11 kişilik kadroda görev yaptı. Güneş'in, Neftçi karşısında ilk kez 11'de sahaya sürdüğü isimler Rebic, Demir Ege, Semih ve Onana oldu. Dolmabahçe'de ilk kez taraftarlarının karşısında maça başlayan siyah-beyazlı oyuncular, bu sezon oynanan karşılaşmalarda oyuna sonradan dahil olmuştu.

RASHICA VE CHAMBERLAİN TARAFTARLA BULUŞTU

Beşiktaş'ın yeni transferleri Milot Rashica ve Alex Oxlade-Chamberlain, karşılaşmayı Beşiktaş Park'ta izledi. Maç öncesinde saha kenarında bulunan siyah-beyazlı oyunculara taraftarlar büyük ilgi gösterdi İki oyuncu da Beşiktaşlıların tezahüratları sonrasında sahaya girerek taraftarları alkışladı.

