YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Kartal Gölü'ndeki detay Beşiktaşları sevindirecek

Kartal Gölü'ndeki detay Beşiktaşları sevindirecek

07.11.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Beyağaç ilçesinde bulunan Kartal Gölü'nün rakımının Beşiktaş’ın kuruluş tarihi ile aynı olması taraftarları hem şaşırttı hem de sevindirdi.

Kartal Gölü'ndeki detay Beşiktaşları sevindirecek

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Coğrafya Bölümü, il genelindeki ilçelerde bilimsel araştırma çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. PAÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencileri ile Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Akşit, Beyağaç ilçesinde arazi çalışması gerçekleştirdi.

Öğrenciler, Beyağaç ilçesindeki Yumaklı ve Topuklu Yaylası’nın turizm potansiyellerini sürdürülebilirlik açısını, ilçenin önemli su kaynaklarından olan Akçay Deresi ve Kartal Gölü’nün su kalitesi fiziko kimyasal ölçümler ile biyolojik indikatörler yardımıyla değerlendirdi.

Yapılan bilimsel çalışmalarını Kartal Gölü Doğal Sit Alanı içerisinde bulunan Kartal Gölü’nde yoğunlaştıran ekip, Kartal Gölü’nün rakımının 1903 metre olarak tespit etti. Beşiktaş’ın simgesi olan kartal ve kuruluş yılının 1903 olması ise uzmanlar tarafından yörenin turizm değerlerinin tanıtılması açısından önemli olduğuna değinildi.

“1903 OLMASI YÖRENİN TURİZM DEĞERLERİNİN TANITILMASI AÇISINDAN ÖNEMLİDİR”

Konu hakkında açıklamada bulunan Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Akşit, “Geçmiş dönemlere ilişkin coğrafi ortam özellikleri ve iklim değişimlerinin geçmiş dönemlerdeki izleri bu yöntem aracılığıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kartal Gölü Doğal Sit Alanı içerisinde bulunan Kartal Gölü’nün rakımının (yüksekliğinin) 1903 metre olarak tespit edilmesi; Beşiktaş’ın simgesi kartal ve kuruluş yılının 1903 olması yörenin turizm değerlerinin tanıtılması açısından önemlidir.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alev alev yanan işyeri kullanılamaz hale geldiAlev alev yanan işyeri kullanılamaz hale geldi
Konya'da çalıntı eşyaları satan dükkan sahibi yakalandıKonya'da çalıntı eşyaları satan dükkan sahibi yakalandı
Rahatsızlığı bulunan doktor, "istirahat"i değil "koltuk değnekleriyle çalışma"yı seçtiRahatsızlığı bulunan doktor, "istirahat"i değil "koltuk değnekleriyle çalışma"yı seçti
Anahtar Kelimeler:
Denizli beşiktaş

Denizli Namaz Vakitleri 7 Kasım Pazartesi

İmsak
06:05
Sabah
07:28
Öğle
12:52
İkindi
15:42
Akşam
18:07
Yatsı
19:24
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Vajina Müzesi'nden olay paylaşım! ''Madem ki özgürüz...''

Vajina Müzesi'nden olay paylaşım! ''Madem ki özgürüz...''

Puma spor ayakkabı kısa bir süreliğine 500 TL'ye düştü! Bu fırsatı kaçırmayın

Puma spor ayakkabı kısa bir süreliğine 500 TL'ye düştü! Bu fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.