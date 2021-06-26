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Kartal'ın hedefindeki golcü Santos Borre

26.06.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Forvet arayışlarını sürdüren ve Diego Costa'yı gündemine alan Beşiktaş'ta yeni hedef, River Plate ile sözleşmesi sona eren Santos Borre. Kolombiya Milli Takımı ile Copa America'da mücadele eden 26 yaşındaki futbolcu için Lazio ve Krasnodar da devrede.

Kartal'ın hedefindeki golcü Santos Borre

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 2 forvet isteği için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Diego Costa ile dirsek temasını sürdürürken, kadroya dahil etmek istediği bir diğer ismin de Santos Borre olduğu öğrenildi.

Arjantin Ligi ekiplerinden River Plate ile sözleşmesi sona eren Kolombiyalı futbolcu, şu anda milli takım formasıyla Copa America'da mücadele ediyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun talip olduğu 26 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın yanı sıra Rusya ekiplerinden Krasnodar da devrede.

Hücumda oldukça etkili bir görüntü çizen Borre, 2019-2020 sezonunda forma giydiği 42 maçta 22 gol atıp 5 asist yaparken, geçtiğimiz sezon forma giydiği 13 lig maçında 8 gol atmayı başardı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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