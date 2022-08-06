SON DAKİKA: Kartal son saniyede güldü! Beşiktaş Kayserispor'u 1-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'de heyecan dün oynanan İstanbulspor Trabzonspor mücadelesi ile resmen başladı. Ligin açılış karşılaşmasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, karşılaşma 90+6. dakikada Ghezzal'in ayağından gelen golle 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlandı.

İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ TAMAMLADI!

Karşılaşmanın 59. dakikasında Kayserispor'un 28 yaşındaki oyuncusu Ali Karimi yaptığı faul sonrası sarı kart görürken, 67. dakikada yaptığı müdahale sonrası karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk tarafından ikinci kez sarı kartla cezalandırılırken, oyun dışında kaldı.

Beşiktaş'ta ise Cenk Tosun karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk'e itirazlarından dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

GOL GEÇERSİZ SAYILDI!

Mücadelenin son bölümüne girilirken baskıyı iyice artıran Beşiktaş, 84. dakikada yeni transferlerden Cenk Tosun ile golü buldu ancak gerçekleştirilen 'VAR' kontrolü sonrası gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

5 YENİ TRANSFER SAHADA!

Beşiktaş'ta yeni transferlerden beşi ilk 11'de sahaya çıktı. Teknik direktör Valerien Ismael, bu sezon siyah-beyazlı takıma katılan Romain Saiss, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Jackson Muleka ve Wout Weghorst'u maçın başlangıç kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı ekipte kaleyi Ersin Destanoğlu korurken, savunma hattı Valentin Rosier, Necip Uysal, Romain Saiss, Arthur Masuaku'dan oluştu. Orta sahada Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan ve Gedson Fernandes'i görevlendiren Ismael, hücumda ise Rachid Ghezzal, Jackson Muleka ve Weghorst'a görev verdi.

Bu sezon yeniden siyah-beyazlı takıma transfer olan Cenk Tosun ve Emrecan Uzunhan ise karşılaşmaya yedek başladı.

KİRALIKLAR KADROYA DÖNDÜ

Geçen sezonu kiralık olarak başka kulüplerde tamamlayan Beşiktaşlı oyuncular, Kayserispor maçında yeniden siyah-beyazlı takıma döndü.

Geçen sezon Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giyen Kartal Kayra Yılmaz ve Medipol Başakşehir'e kiralanan Salih Uçan mücadeleye 11'de başladı. Çaykur Rizespor'da sezonu bitiren Tyler Boyd ise yedek kulübesinde maça başladı.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Sezonun açılış maçına Beşiktaşlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Tribünlerin hemen hemen tamamının dolu olduğu karşılaşmada yoğunluk yaşanmaması için stat kapıları erken saatlerde açıldı. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kalmasına rağmen stat dışındaki yoğunluk dikkati çekti.

ISMAEL SAVUNMADA DÖRTLÜ OYUNU TERCİH ETTİ

Beşiktaş'ta geçen sezonun 31. haftasında göreve başlayan Valerien Ismael, Kayserispor karşılaşmasında dörtlü savunma ile sahaya çıktı. Daha önceki maçlarında üçlü savunma ile oynayan ve taraftarların tepkisini çeken Fransız teknik adam, Vodafone Park'ta Sampdoria ile oynanan hazırlık maçında siyah-beyazlı takımı dörtlü savunma ile oynatmıştı.

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, Ismael için hazırladığı üzerinde "Terminatör" yazılı pankartı maç öncesi tribünlere astı.

TARAFTARLARDAN WEGHORST'A BÜYÜK İLGİ

Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takımın sahaya çıkmasının ardından yeni transfer Wout Weghorst'a büyük ilgi gösterdi. Taraftarların yoğun tezahüratıyla sahaya çıkan Hollandalı oyuncu, ısınmaya başlamadan önce tek tek tribünleri selamlayarak siyah-beyazlı taraftarların ilgisine karşılık verdi.

Ligin 2. haftasında siyah-beyazlı ekip Alanyaspor'a konuk olurken, Kayserispor sahasında ligin yeni ekiplerinden İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.



