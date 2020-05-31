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Kartal Yuvası'nın merkez mağazaları yarın açılıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 31.05.2020 18:06 | Son Güncelleme

Kartal Yuvası'nın merkez mağazaları yarın açılıyor

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünün resmi ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası'nın merkez mağazaları, Türkiye'deki normale dönüş uygulamaları kapsamında yarın hizmet vermeye başlayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Lisanslı ürünlerimizi taraftarlarımızla buluşturan Kartal Yuvası'nın merkez mağazaları, ülkemizdeki normale dönüş uygulamaları çerçevesinde taraftarlarımıza kapılarını yarın açıyor. Değerli taraftarlarımızdan Kartal Yuvası mağazalarımızdaki alışverişleri sırasında, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Yarından itibaren İstanbul'da 21, İzmir ile Tekirdağ'da 2'şer, Edirne, İzmit ve Kahramanmaraş'ta ise birer mağazanın açılacağı kaydedildi.

Kartal Yuvası mağazaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 19 Mart'ta geçici olarak kapatılmıştı. Siyah-beyazlı kulüp, 11 Mayıs'ta ise 27 mağazanın sınırlı sayıda taraftara hizmet vermeye başladığını açıklamıştı.

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