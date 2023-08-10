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Kartal’da araçla çarpışan otomobil inşaatın boşluğuna düştü

10.08.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal’da yol kesişiminde hafif ticari araçla çarpışan otomobil kontrolden çıkarak inşaatın boşluğuna düştü.

Yaklaşık 2 metrelik inşaat boşluğuna düşen otomobilde bulunan 1’i kız 4 kişi kaçtı, 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Kartal’da Cevizli Mahallesinde Köroğlu Caddesi üzerinde saat 08.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre içerisinde 5 kişi bulunan ve hızlı şekilde ilerleyen 34 EGT 468 plakalı otomobil, Agah Özer yönetimindeki 34 TM 749 plakalı Opel markalı hafif ticari araç ile yol kesişiminde çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki inşaatın yaklaşık 2 metre derinliğindeki boşluğuna düştü. Inşaat boşluğuna düşen otomobilde bulunan 1’i kız 4 kişi araç içinden çıkarak kaçtı. Otomobilden çıkan ve hafif yaralanan bir kişi ise olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kazaya tanık olan Halim Aydın, "Aşağıdan yürürken teyibin sesi açık şekilde hızlıca geldi. El frenini çekince benim üzerime gelmeye başladı Ben kaçtım. Ondan sonra burada kaza oldu yaralı. Ben bir yaralı gördüm" dedi.

Kazaya karışan sürücü Agah Özer, " Karşı yoldan çok süratli geldi bana vurdu. Ben döndüm onlar da direkt çukura düştüler. Ben tam sayamadım ama 5-6 kişilerdi bir tanesini tutabildim bakalım olay ne olacak" dedi.

Kaza anı kamerada
Kazaya karışan otomobilin yolda el freni çekerek ilerlediği ve ardından hafif ticari araç ile çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

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