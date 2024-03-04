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  4. Kartal'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin firari 3 şüpheli yakalandı

Kartal'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin firari 3 şüpheli yakalandı

AA AA
04.03.2024 13:36
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Kartal'da bir kişinin sokakta silahla ateş edilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı, bir şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Orhantepe Mahallesi'nde 21 Kasım 2023'te silahla ateş edilen Yavuz Pahsa'nın (27) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yaptı.

Şüphelilerin, sokakta Yusuf Pahsa'ya ateş ettikten sonra motosiklete binerek olay yerinden kaçtığı anlaşılırken olay yerinde de maktule ait olduğu değerlendirilen ruhsatsız tabanca ile 22 kovan bulundu.

Cinayetin alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiğini belirleyen ekipler, şüphelilerden M.Y.K. (25) ve A.A.A'yı (22) Trabzon ve Sakarya'da yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Firari şüphelilerden Yusuf A. da (21) Kartal'daki evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 36 fişek ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranmaları olduğu anlaşılan 4 kişi ise polis merkezine teslim edildi.

Şüpheli Yusuf A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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