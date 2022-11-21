Kartal'da çıkan orman yangını söndürüldü

Aydos Ormanları Kartal bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, yangının çıktığı bölgeye birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak sivil araçların bölgeye giriş ve çıkışlarını kapattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürdü.

Ekipler yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

