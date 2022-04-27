Kartal'da kaza sonrası alev alan araçtaki yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kartal'da kaza yapan araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sahil yolunda Kadıköy istikametine doğru ilerleyen Serap K. idaresindeki 34 ENA 534 plakalı otomobil, trafik ışıklarında Umut G'nin kullandığı 34 DKJ 250 plakalı araca arkadan çarptı.

Kazada Serap K'nin aracı motor kısmından alev aldı. Sürücülerin müdahale ettiği yangın söndürülemeyince itfaiye ekiplerine haber verildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın nedeniyle sahil yolunun Kadıköy istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.



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