YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kartal'daki depo yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kartal'daki depo yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.08.2020 02:41 | Son Güncelleme

Kartal'daki depo yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Kartal'da kağıt toplayıcıların depo olarak kullandığı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yunus Mahallesi Ekonomi Sokak'ta kağıt toplayıcıların depo olarak kullandığı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının deponun yanındaki eğlence mekanının bir kısmına sıçraması üzerine mekandaki kişiler tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazar

İmsak
04:21
Sabah
06:01
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:18
Yatsı
21:51

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Başakşehir’de pedallar mutluluğa dönecek

Başakşehir’de pedallar mutluluğa dönecek

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.