YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kartal’ın 170 parkı salgın sonrası için hazırlanıyor

Kartal’ın 170 parkı salgın sonrası için hazırlanıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.05.2020 11:44 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi, ilçedeki parkların bakım ve onarımını gerçekleştirerek salgın sonrasında halkın kullanımına hazırlıyor.170 parkın bulunduğu Kartal’da, salgının ilk günlerinden itibaren dur durak bilmeden çalışan Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, salgın sonrası döneme hazırlanmak amacıyla parklarda yoğun bir çalışma başlattı.Rutin olarak 170 parkın bakım ve onarımını gerçekleştiren ekipler, salgın sırasında çalışmalarını artırdı.

Kartal Belediyesi, ilçedeki parkların bakım ve onarımını gerçekleştirerek salgın sonrasında halkın kullanımına hazırlıyor.
170 parkın bulunduğu Kartal’da, salgının ilk günlerinden itibaren dur durak bilmeden çalışan Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, salgın sonrası döneme hazırlanmak amacıyla parklarda yoğun bir çalışma başlattı.
Rutin olarak 170 parkın bakım ve onarımını gerçekleştiren ekipler, salgın sırasında çalışmalarını artırdı. Baharın gelişi ile boy atan otları biçerek parklardaki bitkilerin bakımını gerçekleştiren ekipler, vatandaşın taleplerine kulak vererek onarım çalışmaları da yaptı. Parklarda; kırılan, eskiyen ve boyası solan oyun grupları, banklar, spor aletleri gibi pek çok malzeme; ya tamir edildi ya da yenileriyle değiştirildi.
14 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yaklaşık 3 aydır kimsenin oynamadığı oyun grupları ve kum havuzları da elden geçirilerek temizlendi. Çalışmalar sırasında sokak hayvanları da unutulmadı ve onların da kırılan, bozulan veya sökülen sulukları onarılarak yenilendi ve susuz kalmamaları sağlandı.
Hayvanlara mama bırakmak isteyen vatandaşların kullanabileceği mama alanları da elden geçirilirken parkların temizliği de ihmal edilmedi ve bazı parklar tazyikli su ile yıkanarak tertemiz hale getirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır' 'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır'
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Eyüpsultan Camii’nde 74 gün sonra cuma namazı böyle kılındı

Eyüpsultan Camii’nde 74 gün sonra cuma namazı böyle kılındı

Kuşadası’da kadınlar taciz edilip dövülen hemcinsleri için eylem yaptı

Kuşadası’da kadınlar taciz edilip dövülen hemcinsleri için eylem yaptı

Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı Akşehir’i ziyaret etti

Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı Akşehir’i ziyaret etti

Tütüncü yapımı tamamlanan cemevini inceledi

Tütüncü yapımı tamamlanan cemevini inceledi

Menderes’te seccadeler dağıtıldı, cuma namazı kılındı

Menderes’te seccadeler dağıtıldı, cuma namazı kılındı

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:33
Sabah
05:28
Öğle
13:07
İkindi
17:05
Akşam
20:35
Yatsı
22:21

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Yaylalı Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Başkan İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’ne ziyaret

Başkan İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’ne ziyaret

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.