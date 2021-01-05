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Kartepe Bayraktar Yolu Sokak asfaltlandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.01.2021 13:00 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kartepe ilçesi Uzunbey Mahallesi Bayraktar Yolu Sokakta, dere menfezi yapılan yolu asfaltladı.Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerdeki yolların daha konforlu ve modern olması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kartepe ilçesi Uzunbey Mahallesi Bayraktar Yolu Sokakta, dere menfezi yapılan yolu asfaltladı.
Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerdeki yolların daha konforlu ve modern olması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kartepe ilçesi Uzunbey Mahallesi Bayraktar Yolu Sokakta, dere üzeri araç geçişini sağlamak için menfez yapıldı. Daha önce tek şerit olan yol, yeni menfez yapılmasıyla çift şeride çıkarıldı. Çift şeride çıkarılan yolun 200 metrelik kısmında 800 ton plent mix temel serilmesinin ardından 350 ton binder asfalt serimi yapıldı.
Menfeze gidiş ve geliş 200 metrelik kısımda üst yapıyı yenileyen Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yolun Bayraktar Köyü’ne kadar olan diğer kısmında geçtiğimiz yaz ayları boyunca da iyileştirme ve asfalt yama çalışmaları yaptı.

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