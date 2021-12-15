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Kartepe kar yağışıyla beyaza büründü

15.12.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartepe kar yağışıyla beyaza büründü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe'de kar yağışı etkili oluyor.

Kentte dün akşam başlayan sağanak, 1600 rakımlı Samanlı Dağları'nın zirvesinde gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla eşsiz güzellikler sunan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 15 santimetre ölçüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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kar yağışı Kocaeli

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