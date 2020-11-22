Kartepe Kent Meydanına 225 fidan dikildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Kartepe Kent Meydanı’nda 225 fidan dikilerek yeşil bir meydanın temelleri atılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi tarafından 30 bin metrekarelik alanda inşa edilen kent meydanı çalışması hızla devam ediyor. Kartepe Kent Meydanı kamusal ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılayacak konseptte fonksiyonel olarak tasarlandı. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ndeki kent meydanı çalışması Kartepe Belediyesi hizmet binası ve Kaymakamlık binasını kapsayacak şekilde yapılıyor. Saha çalışmaları süren meydanda kafeterya ve sanat galerisinin çevresiyle teras izolasyonu tamamlandı. Ekipler tarafından Kent Meydanı’na şeker akçaağaç, çınar, zeytin, diş budak, ıhlamur, Amerikan sığla ağacı, süs elması, süs kirazı ve kırmızı yapraklı akçaağaç olmak üzere toplam 225 fidan dikildi.

Sosyal donatı alanlarının da yer alacağı Kartepe Kent Meydanı projesi içerisinde her biri 109 metrekare olmak üzere 3 adet kafeterya, 2 adet animasyonlu süs havuzu yer alacak. Meydan amfiler, çeşitli ağaç ve bitki görselleri arasına kurulacak oturma bankları ile renklendirilecek. Yer yer yeşil alanların bulunacağı meydanda ağaçlar için otomatik sulama sistemi, meydanın zemin kaplaması olarak doğal taşlardan granit ve bazalt plak taşlar kullanılacak. Meydanın mimari yapısını destekleyen dekoratif aydınlatma elemanları ile aydınlatma yapılacak.

Çalışmaların hızla ilerlediğini ve hava koşulları uygun olursa tamamlanmasına az bir zaman kaldığını belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kent Meydanında çalışmalar aksamadan hızla devam ediyor. Daha 10 gün önce 2 bin fidanı toprak ile buluşturmuştuk. Şimdi de 225 yeni fidanımız Kent Meydanımızdaki yerini aldı. Meydan tamamlandığında bölgenin çehresi değişecek” dedi.



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