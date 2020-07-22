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Kartepe Sanayi Sitesi’ne konforlu ulaşım

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.07.2020 11:22 | Son Güncelleme

Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman, Kartepe Sanayi Sitesi’ne giden Alazlı Sokak’ta yapılan asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.Kartepe Sanayi Sitesi giriş tarafında bulunan Alazlı Sokak, belediye ekipleri tarafından bir süreliğine trafiğe kapatılmıştı.

Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman, Kartepe Sanayi Sitesi’ne giden Alazlı Sokak’ta yapılan asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.
Kartepe Sanayi Sitesi giriş tarafında bulunan Alazlı Sokak, belediye ekipleri tarafından bir süreliğine trafiğe kapatılmıştı. Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri İstasyon Mahallesi Alazlı Sokak da uzunluğu 300 metre, genişliği 8 metre olan sokağa 600 ton asfalt serimi çok kısa sürede tamamlanarak yeniden trafiğe açıldı. Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman, Kartepe Sanayi Sitesi’ne giden Alazlı Sokak da yapılan asfalt serim çalışmaları yerinde incelerken, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban’dan bilgi aldı. Başkan Kocaman, “Alazlı Sokağı da bitirdik. Sanayi sitesine ulaşım daha modern ve konforlu olacak. Sanayi esnafımızın ve misafirlerimizin modern ve konforlu yollardan ulaşım sağlaması için sokağımızda ki üst yapı çalışmalarını çok kısa bir sürede tamamladık. Detaylı temizliği de ekiplerimiz tarafından yapıldı. Trafiğe açıldı. Hayırlı ve uğurlu olsun. Kartepemiz için hızımız ve tempomuz artarak devam edecek” dedi.

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