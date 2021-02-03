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Kartepe’de tıbbi nane yetiştiriciliği için harekete geçildi

03.02.2021 18:03 | Son Güncelleme:
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Köylerde ekonomik girdisi yüksek ürünlerin yetiştirilmesini hedefleyen büyükşehir belediyesi, Kartepe’de tıbbi nane yetiştirilmesi için harekete geçti.Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği’ni (TABİB) Kocaeli’nin tüm ilçelerine yaymak için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepeli çiftçilerle buluştu.

Köylerde ekonomik girdisi yüksek ürünlerin yetiştirilmesini hedefleyen büyükşehir belediyesi, Kartepe’de tıbbi nane yetiştirilmesi için harekete geçti.
Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği’ni (TABİB) Kocaeli’nin tüm ilçelerine yaymak için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepeli çiftçilerle buluştu. Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte çiftçilere tıbbi nane hakkında bilgi verildi. Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından Kartepe Belediye binasında gerçekleştirilen programa, Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban, Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.
Üretimine başlanan tıbbi aromatik bitkilerin fide dikiminden hasat ve pazarlamaya kadar tüm aşamaları yerinde incelenerek Büyükşehir personeli tarafından danışmanlık hizmeti verilecek. Çiftçi ile Ziraat Mühendislerin işbirliği ile doğal çapalama, gübreleme ve ilaçlama ile biberiye tarlaları hasada hazır hala getirilerek ve yapılan her uygulanma sonrası çiftçiye hakediş düzenlenecek.

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