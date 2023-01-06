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Kartepe’ye 2 müze birden

06.01.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanlı döneminin günlük hayatına dair izleri taşıyan Kartepe’nin ilk müzesi ile Çerkeslerin kültürünü yaşatmak ve tanıtmak amacıyla yapılan Çerkes Müzesi projesinde sona doğru yaklaşıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın vizyon projelerinden olan Derbent ve Uzuntarla Mahallesi’nde müze çalışmaları hızla devam ediyor. Başkan Kocaman, müze çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Derbent Müzesi Hikmetiye Camii tarihi dokusuna uygun olarak 3 bin metre kare alanda yapımı tamamlandı.

Müze, tarihi dokuya uygun olarak yapılmasının yanı sıra meydan aydınlatma, satış stantları, oturma grupları, çocuklar için basketbol sahası, oyun grubu, tarih meraklıları için kum havuzu ve cami derneğinin bulunduğu binada da düzenlemeler tamamlandı. Uzuntarla Mahallesi’nde yapımı hızla devam eden Çerkes Müzesi’nin kapalı alanı 200 metrekare, toplamı ise 337 metrekare alandan oluşuyor. Bina içerisinde depo ve atölye yer alıyor.

Yapılan müzeler hakkında yetkililerden bilgi alan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kültür-sanat mirasımızı gelecek nesillere aktarmak adına çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Derbent Mahallesi’nde yapımını tamamladığımız müzede Osmanlı Dönemi günlük hayatına dair izleri bulabileceğimiz Kartepe’nin ilk müzesinin kısa süre içinde hizmete açacağız. Uzuntarla Mahallemizde Kartepemizi oluşturan mozaiğin yapı taşlarından biri olan Çerkes hemşehrilerimizin kültürünü yaşatmak ve tanıtmak niyetleriyle başladığımız Çerkes Müzesi projemizde da sona doğru yaklaşıyoruz. Bu iki müzemiz hizmete açılması sonrasında Kartepe’mizin kültürel yapısına büyük zenginlik katacaktır” açıklamasında bulundu.

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