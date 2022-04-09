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Karting sezonu Kocaeli'de açıldı

09.04.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karting sezonu Kocaeli'de açıldı

KOCAELİ (AA) - Motul Türkiye Karting Şampiyonası'nda 2022 sezonu Kocaeli'de düzenlenen 1. ayak yarışlarıyla start aldı.

Kocaeli Karting Kulübü (KO-KART) tarafından 4 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışlar, TOSFED Körfez Karting Pisti'nde antrenman ve sıralama turlarıyla başladı.

ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2022 sezonunun ilk karting yarışı kapsamında her kategoride üçer yarış koşulacak.

Son yıllardaki en yüksek katılıma sahne olduğu belirtilen organizasyonda "mini"de 12, "junior"da 11, "senior"da 17 ve "master"da da 6 olmak üzere 46 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyon, yarın yapılacak yarışların ardından ödül töreniyle son bulacak.

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